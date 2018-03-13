Политика

Сурайкин попытался подраться с Шевченко во время дебатов‍

Во время дебатов с участием кандидатов на пост президента РФ на телеканале «Россия 1» произошел очередной конфликт. Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста, члена «Изборского клуба» Максима Шевченко, который участвовал в программе в качестве доверенного лица Павла Грудинина (КПРФ).

Максим Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по словам кандидата, ранее работала в подмосковном совхозе имени Ленина (его возглавляет Павел Грудинин). Перед тем как ей дали слово, Грудинин принял решение покинуть студию, оставив в студии своего представителя - журналиста Шевченко.

«Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры», — начала рассказывать участница программы.

Максим Шевченко предложил Максиму Сурайкину уйти, пока выступает его доверенное лицо.

После словесной перепалки кандидат от партии «Коммунисты России» бросился к представителю претендента от КПРФ, однако ведущий Владимир Соловьев и подоспевшие охранники остановили Сурайкина, после чего он покинул студию.

«Слушайте, не обращайте внимания. Это все время у нас происходит», — попыталась подбодрить Филькину после конфликта кандидат в президенты Ксения Собчак.