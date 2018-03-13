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Политика

В Кремле определились с уровнем хорошей явки на выборы

16.03.2018 08:55|ПсковКомментариев: 5

Если по итогам выборов президента показатель явки будет от 65%, в Кремле это сочтут хорошим результатом, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой источник, близкий к Кремлю. Такой показатель сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года - тогда она составила 65,3%.

Более низкая явка может трактоваться как снижение интереса к выборам, объясняет позицию Кремля еще один близкий к администрации президента собеседник РБК. Такие трактовки нежелательны на фоне усилий по привлечению граждан на избирательные участки, добавляет он.

Администрация президента подготовила для региональных администраций несколько предложений по проектам для повышения явки: «Фото на выборах», школьные референдумы, «Большие семейные игры», «Профориентирование», ранее сообщал РБК. Наиболее масштабным является проект по мобилизации бюджетников и сотрудников промышленных предприятий.

Явке уделяется большое внимание, но не менее, а то и более важно, сколько голосов получит Владимир Путин, объясняет один из близких к администрации президента источников. Если за него отдадут голоса не менее 47-48 млн. граждан, это будет считаться достойным результатом, поясняет собеседник РБК. На выборах 2012 года за Путина проголосовали 45,6 млн. человек (63,6% от числа пришедших на выборы).

«70 на 70 - идеальный сценарий, но никто не стремится к таким цифрам любой ценой, поскольку чистота выборов стоит на первом месте», - говорит один из близких к Кремлю собеседников РБК. «До губернаторов неоднократно донесли, что фальсификации будут жестко караться, и хотя использование «административных методов», конечно, возможно, но большинство просто этого (фальсификаций) побоится», - уверен он.

Задачи по явке и голосам в абсолютном выражении, конечно, важны, но не жестко критичны, говорит политолог Николай Миронов. «Система вполне устойчива, и положение главы государства вопросов не вызывает. Потому и недостижение того или иного результата не составляет большой проблемы», - добавляет он. Тем не менее, лучше, если по обоим критериям результат будет больше, чем на прошлых выборах, поскольку тогда можно будет говорить о росте легитимности, считает Миронов. При этом голоса в абсолютном выражении - более значимая категория: «Это и есть критерий успешного проведения кампании, что можно поставить в заслугу ее организаторам», - констатирует эксперт.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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