Политика

Никаких препятствий для наблюдателей «Голоса» и штаба Навального в ходе выборов 18 марта быть не должно - Глава ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала не препятствовать наблюдателям «Голоса» и штаба Алексея Навального на выборах президента РФ, пишет «Интерфакс».

«Кому-то нравится "Голос", кому-то нет. Мы полагаем, что никаких препятствий, чтобы они в рамках закона осуществляли наблюдение на избирательных участках, быть не должно», - заявила Э.Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.

«Тоже касается молодых ребят - сторонников Навального. Если они прошли обучение, договорились с партиями, получили направление - пусть идут и наблюдают. Придерживаются законодательства - пусть наблюдают. Не надо препятствовать», - подчеркнула она.

Глава ЦИК отметила, что сотрудники штаба А.Навального приходили в УИК накануне и жаловались на то, что громят их штабы, изымают направления наблюдателей.

«Они приходили и жаловались на то, что у них изъяли направления - это недопустимо! Если есть претензии правоохранительных органов к кому-то из них по своей линии - это их компетенция. Но никто не имеет права изымать эти направления», - сказала Э.Памфилова.

По ее словам, она также взяла под контроль ситуацию с лишением «Голоса» арендованного помещения в день голосования.

«Я взяла лично ответственность, чтобы никаких препятствий в их работе не было... Никому никаких препятствий не создаем и не допустим», - добавила глава ЦИК.