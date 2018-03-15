Политика

День тишины перед выборами президента РФ наступил в Псковской области

Так называемый день тишины - период, когда запрещена любая агитация, - начался в полночь субботы в преддверии выборов президента, сообщает ТАСС.

В соответствии с законом «О выборах президента РФ» предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени суток, предшествующих дню голосования.

За сутки до начала дня голосования запрещаются любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Такая норма существует в законодательстве многих стран, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованные ранее агитационные материалы.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до 21.00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области.