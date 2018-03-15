Политика

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов отмечает 55-летие

В субботу, 17 марта, исполняется 55 лет бывшему губернатору Псковской области Евгению Михайлову. В телефонном интервью Псковской Ленте Новостей он рассказал, что отметит праздник в Москве, где живет после отъезда из области.

«Отмечу скромно, в кругу семьи и с несколькими друзьями», - рассказал экс-губернатор.

По его словам, в его семье всё по-прежнему. Младшему сыну исполнилось три с половиной года.

В Пскове организовывать торжество по случаю своего Дня рождения экс-глава региона в этот раз не будет. Напомним, что в 2013 году Евгений Михайлов собрал на празднование своего 50-летнего юбилея в одном из псковских ресторанов несколько десятков друзей и коллег.

При этом, по словам Евгения Михайлова, в регион он по-прежнему приезжает регулярно.

«Бываю в области чаще, чем раз в месяц. Я же возглавляю Совет директоров «Евро-Керамики», - напомнил он.

По словам экс-губернатора, он не оставляет планов возвращения в псковскую региональную политику. В настоящее время размышляет над возможным участием в грядущих выборах губернатора Псковской области.

«Вы же понимаете, что это будет, вероятно, не личное мое участие в качестве кандидата — однако, возможно, кого-то поддержу. Вместе с единомышленниками сейчас размышляем над этим. Решение примем уже после президентских выборов. Посмотрим, что будет происходить», - сказал Евгений Михайлов.

При этом он воздержался от каких-либо комментариев относительно выборов президента России 18 марта.

Напомним, Евгений Михайлов родился 17 марта 1963 года. Губернатором Псковской области был с 1996-го по 2004 год. В 2016-2017 годах предпринимал попытки вернуться в региональную политику и принять участие в выборах различного уровня, однако получить мандат депутата областного Собрания или Псковской городской Думы не сумел.