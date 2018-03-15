Политика

Глава Центризбиркома призвала «никого не бояться» на выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на выборах президента 18 марта, а также заверила, что Центризбирком будет бороться с попытками региональных властей любого уровня оказывать давление на избирателей.

Как сообщают российские СМИ, Элла Памфилова сказала: «Люди, дорогие граждане, никого не бойтесь. Просто хочу сказать: у вас, согласно конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким нашим чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов достичь каких-то показателей. У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось».

Глава Центризбиркома призвала избирателей также не бояться административного давления и сообщать о нарушениях. «Тайну голосования мы гарантируем. Не бойтесь и нам давать сигналы, сообщать нам о горе-руководителях. Мы тут же отреагируем - немедленно все материалы будут отправлены генеральному прокурору. Если от губернатора идет [давление], значит губернатор будет наказан», - добавила Элла Памфилова.