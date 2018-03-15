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Политика

В России проходят выборы президента

18.03.2018 07:04|ПсковКомментариев: 2

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента страны. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока.

За происходящим на большинстве избирательных участков можно наблюдать с помощью сайта Центризбиркома nashvybor2018.ru.

Граждане выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак (партия «Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина (партия «Коммунисты России»), Бориса Титова (партия «Партия роста») и Григория Явлинского (партия «Яблоко»).

По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами - 1 млн 889 тыс. 359. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 млн 860 тыс. 331 избирателей.

В Псковской области в 8.00 начнут работу 638 избирательных участков. Избирательные процедуры будут обеспечивать более 5800 членов избирательных комиссий.

На 553 избирательных участках при составлении итоговых протоколов участковыми избирательными комиссиями по итогам выборов будет применен машиночитаемый QR-код. Внедрение этой технологии при обработке результатов голосования на выборах президента РФ позволит ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы». На оставшихся 85 избирательных участках итоговый протокол будет формироваться при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все они находятся в Пскове.

Напомним, правом участия в выборах президента страны обладают граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет (дата рождения 18 марта 2000 года и ранее). Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.

В Псковской области сегодня насчитывается около 530 тысяч избирателей, из них почти 155 тысяч - молодежь от 18 до 35 лет. Более 5200 избирателей будут голосовать впервые.

Источник: Псковская Лента Новостей
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