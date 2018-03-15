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Политика

Жители Крыма впервые выбирают президента России

18.03.2018 08:51|ПсковКомментариев: 0

Выборы президента Российской Федерации 18 марта станут первыми для жителей республики Крым и Севастополя, которые вошли в состав России ровно четыре года назад.

Голосование в Крыму будет проходить на 1 тыс. 206 избирательных участках, среди них 42 созданы в местах временного пребывания граждан, в списки внесены 1,483 млн человек (данные на начало января), сообщает «Интерфакс».

«Среди особенностей "крымского" бюллетеня - разъяснения, каким образом избиратель может голосовать, на трех государственных языках Крыма: русском, украинским и крымскотатарском», - сказал глава избиркома республики Михаил Малышев.

В Севастополе для голосующих откроют двери 182 участка, из них два - временные, в списках - чуть более 311 тыс. избирателей.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини уже напомнила, что Евросоюз считает Крым территорией Украины, и не будет признавать выборы на полуострове.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ПАСЕ отказались прислать в Крым своих наблюдателей.

Тем не менее, на полуостров прибыли международные наблюдатели. Так, в республике будут работать 43 наблюдателя из двух десятков стран мира, среди них - Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Норвегия, Пакистан, Сербия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция. Участки в Севастополе посетят полтора десятка наблюдателей из Италии, Испании, Швеции, Израиля, Украины, Великобритании, Кипра и Германии.

Строители Крымского моста проголосуют в вахтовых городках на Тамани и в Керчи. Избирательные участки для строителей на двух берегах Керченского пролива откроются 18 марта на 2 часа раньше - в 6 часов по местному времени с разрешения территориальной избирательной комиссии. «Так, работающие в дневную смену, которая начинается в 7 утра, получат возможность проголосовать в вахтовых городках до выезда на стройплощадку», - сообщал «Интерфаксу» представитель инфоцентра «Крымский мост».

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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