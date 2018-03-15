Политика

Михаил Ведерников: Выборы - это не только право, но и долг каждого гражданина РФ

Выборы - это не только право, но и долг каждого гражданина РФ, подчеркнул врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам голосования на выборах президента, которые проходят сегодня, 18 марта.

Напомним, врио губернатора пришел на избирательны участок в ГКЦ вместе с семьей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, семья Ведерниковых воспользовалась возможностью проголосовать по месту нахождения, заранее заполнив соответствующее заявление на портале «Госуслуги».

Перед началом голосования Михаил Ведерников поинтересовался у членов участковой избирательной комиссии, возникали ли какие-то сложности во время работы. «Все хорошо, открылись вовремя», - ответили они.

Михаил и Юлия Ведерниковы получили избирательные бюллетени (они стали 78-ым и 79-ым по счету) и исполнили свой гражданский долг. После этого врио губернатора поздравил всех жителей области с Днем воссоединения Крыма с Россией.

«Сегодня со своей семьей я пришел на избирательный участок № 6 города Пскова для того, чтобы реализовать свое избирательное право. Я считаю, что выборы - это не только право, но и долг каждого гражданина Российской Федерации. Долг перед будущими поколениями, потому что мы определяем вектор развития нашей страны на годы вперед. И долг перед старшим поколением, перед нашими ветеранами. Никто не должен оставаться в стороне. Страшно представить, чем бы закончилась Великая Отечественная война, если бы тогда наши деды рассуждали: стоит ли им подниматься в атаку или нет, стоит ли защищать свою Родину», - сказал он и пригласил всех жителей Псковской области проголосовать.

Напомним, что сегодня в Псковской области стартовали выборы президента Российской Федерации, в 8 утра открылись все 638 избирательных участков, их работу обеспечивают более 5,8 тыс членов избирательных комиссий. Принять участие в выборах может каждый совершеннолетний гражданин России.