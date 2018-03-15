Петр Алексеенко: Сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет

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Политика

Петр Алексеенко: Сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет

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В Многопрофильном правовом лицее Пскова проголосовал на президентских выборах сегодня, 18 марта, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, лидер псковских коммунистов подчеркнул, что «сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет». «Внимательно изучил все программы кандидатов и проголосовал за ту, которая мне больше всего импонирует», - пояснил Петр Алексеенко.