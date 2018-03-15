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Политика

Петр Алексеенко: Сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет

18.03.2018 11:41|ПсковКомментариев: 0

В Многопрофильном правовом лицее Пскова проголосовал на президентских выборах сегодня, 18 марта, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, лидер псковских коммунистов подчеркнул, что «сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет».

 

 

«Внимательно изучил все программы кандидатов и проголосовал за ту, которая мне больше всего импонирует», - пояснил Петр Алексеенко.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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