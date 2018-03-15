Политика

Иван Цецерский: Псковичи поддерживают наше общее желание - жить еще лучше

Глава Пскова Иван Цецерский проголосовал на выборах президента России. Руководитель муниципалитета отдал свой голос на избирательном участке №29 в здании Дома офицеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

По словам главы города, все члены его семьи тоже уже проголосовали. «Считаю, что прийти на участок и отдать голос очень важно, потому что сегодня мы выбираем будущее - президента РФ, - подчеркнул глава муниципалитета. - Это первое лицо государства, которое будет формировать нашу политику - внешнюю и внутреннюю, принимать ответственность за важные решения».

Глава города также сообщил, что ему «приятно сегодня видеть на всех участках людей с хорошим настроением, которые дружно идут на выборы семьями: с детьми, внуками».

«Псковичи поддерживают наше общее желание - жить еще лучше», - подчеркнул глава муниципалитета.