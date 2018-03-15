Политика

Игорь Сиротин проголосовал на выборах президента России

Руководитель исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Сиротин проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он пришел вместе с супругой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня мы голосуем за будущее нашего государства, и от нашего с вами выбора зависят перспективы развития России. Поэтому каждый из нас должен выполнить свой гражданский долг», - сказал Сиротин.

Он выразил надежду, что важное политическое событие пройдет в Псковской области на достойном уровне и с высокой явкой.