Политика

Антон Минаков проголосовал на выборах президента России

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков проголосовал на выборах президента России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, депутат пришел голосовать на избирательны участок №6 в ГКЦ Пскова.

«Мы проделали огромную работу, чтобы подойти к дню голосования», - подчеркнул он и добавил, что сегодня он поддержал кандидата с четкой программой, в которого верит. «Уверен, у него достаточно сил, знания и опыта, чтобы стать президентом», - подчеркнул Антон Минаков.

Наряду с этим парламентарий высказал мнение, что явка на выборы в Псковской области по состоянию на 10.00 была несколько ниже, чем он ожидал. «Но к концу дня ситуация может быть другая», - заключил он.