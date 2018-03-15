Политика

Елена Бибикова: Сегодняшний день вселяет уверенность в ближайшем будущем

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова сегодня, 18 марта, проголосовала на выборах президента страны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на избирательный участок, расположенный в псковской школе №5, она пришла с супругом и друзьями.

«На каждых выборах мы отдаем свой голос в поддержку тех людей, которым доверяем. Что касается сегодняшних выборов президента, они определяют наше будущее на ближайшие шесть лет. Поэтому мы идем голосовать с полным пониманием ответственности этого дня и ответственности своего выбора», - подчеркнула Елена Бибикова.

На выборы сенатор пришла в прекрасном расположении духа. «Весь город в движении, много машин, много людей, идущих на избирательные участки. Хороший светлый день, который вселяет в меня уверенность в ближайшем будущем», - заключила она.