Политика

Александр Братчиков проголосовал на президентских выборах

Глава администрации Александр Братчиков сегодня, 18 марта, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке, который расположен в школе №12. Он призвал псковичей в этот день проявить активную гражданскую позицию и принять участие в выборах главы государства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Сегодня мы определяем будущий курс развития страны. Приятно, что люди приходят на избирательные участки в хорошем настроении, они понимают, что выбирают будущее на ближайшие 6 лет. Псковичи высказывают мнение, что они за стабильность и за сильного президента, ведь сильный президент - это сильная Россия», - отметил Александр Братчиков.