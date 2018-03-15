Политика

Алексей Севастьянов: Мы делаем выбор за будущее нашей страны и наших людей

«Мы делаем выбор за будущее нашей страны и наших людей», - отметил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя мотивы своего участия в выборах президента России, которые проходят сегодня, 18 марта.

«Этот выбор важен для каждого гражданина России. Приятно, что людей равнодушных сегодня гораздо меньше, чем когда-либо», - цитирует его слова пресс-служба регионального парламента.

«Все очень активно участвуют в выборах. Ведь мы делаем выбор за будущее нашей страны и наших людей», - заключил депутат.