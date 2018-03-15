Политика

Глава Красногородского района Валентина Понизовская проголосовала за президента страны

Глава Красногородского района Валентина Понизовская проголосовала на выборах президента РФ. Вместе с депутатом Госдума Александром Козловским она посетила один из избирательных участков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала председатель УИК Людмила Сидорова, люди с самого утра активно приходят на участок, где царит позитивная атмосфера. Глава района и депутат пообщались с членами комиссии и наблюдателями, которые отметили, что голосование идет без сбоев и нарушений.

Сегодня в Красногородске также пройдут концерты в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, свой юбилей отметит местный творческий коллектив «Энергия».