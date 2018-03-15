Политика

Путин будет считать для себя успешным любой результат, который даст ему право исполнять обязанности президента РФ

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой результат на выборах, который позволит ему снова возглавить страну.

«Любой. Что даёт право исполнять должность президента», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным, пишет «Интерфакс».

В. Путин уже проголосовал на президентских выборах. Он не стал изменять сложившейся традиции: как и на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах, он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151.