Политика

Наталья Тудакова: Для меня и моей семьи участие в выборах - не право, не возможность, а обязанность

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова приняла участие в голосовании на выборах президента страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, она выполнила свой гражданский долг на избирательном участке в профессиональном училище №23.

«Для меня и моей семьи участие в выборах - даже не право, не возможность, а обязанность. Мы как граждане РФ обязаны участвовать в жизни страны, в жизни области и города, в их развитии, и должны участвовать в выборе власти», - подчеркнула депутат.

«Такое право нам дано законодательством. Поэтому участие в выборах — наша прямая обязанность», - заключила она.