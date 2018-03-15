Политика

Явка на 15.00: На выборах президента РФ в Псковской области проголосовало 48,69% избирателей

На выборах президента РФ в Псковской области на третье отчетное время - на 15.00 - проголосовало 48,69% или 255 466 избирателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

На 15.00 10 районов имеют процент явки, превышающий 50%: Бежаницкий, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Дновский, Островский, Палкинский, Пушкиногорский, Себежский, Усвятский районы. В Стругокрасненском районе на 15.00 явка составила 65,66%. Практически во всех остальных районах явка составляет от 40 до 49%.

Серьезных письменных жалоб в Избирательную комиссию Псковской области, добавил С. Ковальчук, не поступало.

Добавим, явка избирателей на выборы президента РФ в 2012 году в Псковской области на 15.00 составляла 38,12%, тогда проголосовало 219 112 тысяч жителей региона

По данным облизбиркома, в Пскове явка на 15.00 была 38,8%, Великих Луках - 38,71%, Гдове - 37,25%, Дедовичах - 36,24%, Дно - 33,77%, Кунье - 52,1%, Локне - 39,81%, Невеле - 37,05%, Опочке -39, 24%, Печорах - 21,50%, Плюссе - 35,93%, Пор0хове - 36,02%, Бежаницах-37,43%, Красногородске-37,38%, Новоржеве-36,96%, Новосокольниках-41,14%Острове-44,37%, Палкино-39,54%, Плюссе-35,93%, Порхове-36,02%, Пустошке-45,10%, Себеже-46,3%, Усвятах-55,92%, Стругах Красных-55,16%.

В 2008 году на выборах президента на 14.00 явка в Псковской области составила 38,59%.