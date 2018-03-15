Политика

Олег Брячак обозначил перспективы следующих выборов президента

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак проголосовал на выборах президента страны, которые проходят сегодня. 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, свою гражданскую позицию он выразил, проголосовав на избирательном участке №81 в Пскове.

«Я всегда хожу на выборы и голосую, но в последние годы мне приходилось проголосовать только за себя», - рассказал депутат. При этом он пояснил, что в этот раз проголосовал за одного из восьми кандидатов, выдвинутых на президентские выборы.

«Думаю на следующих президентских выборах я опять буду голосовать за себя», - заключил Олег Брячак.