Политика

Депутаты Пскова приняли участие в выборах президента России

Депутаты Псковской городской Думы принимают участие в выборах президента РФ сегодня, 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутат по округу №4 Сергей Гаврилов и депутат по округу №8 Елена Полонская проголосовали в участковой избирательной комиссии, расположенной в Многопрофильном лицее №4.

Елена Полонская отметила, что радостно видеть на избирательном участке псковичей, которые приходят целыми семьями, даже с маленькими детьми. «Пусть они с детских лет приобщаются к социально активной жизни», - считает она. Елена Полонская пришла на участок вместе с мужем, чтобы «отдать свои голоса за будущее своих детей». «Старший сын Иван проснулся первый и хотя не голосует, но ответственно привёл нас на избирательный участок. Вратарь ФК "747 Псков" - за будущее», - написала депутат на своей странице в социальной сети Instagram.

Депутат Григорий Стороненков с супругой отправились на участок, расположенной в школе №3 Пскова, ранним утром. «Для жителей микрорайона с ограниченными возможностями здоровья организован подъем на избирательный участок. Помощь оказывают спортсмены школы пауэрлифтинга, которая располагается в Овсище», - отмечает Григорий Строненков.

По словам председателей УИК, жители микрорайона активно участвуют в конкурсе Избирательной комиссии Псковской области и делают фотографии на фоне специальных баннеров, размещенных на участках. Избирателям в возрасте 18 лет на участке вручают сувениры на память об их первых выборах.

Свою гражданскую позицию выразил на избирательном участке в Инженерно-лингвистической гимназии в Борисовичах и депутат по единому городскому округу Федор Постнов.

Поставила «галочку» в бюллетене и депутат по округу №7 Ольга Федорова на УИК в лицее №4. На избирательный участок, расположенный на территории Центра «Подросток» сегодня пришел депутат по единому округу Сергей Федоров.

Депутат по округу №2 Сергей Колосов принял участие в голосовании на участке в школе №21. Также присоединились к голосованию депутаты Валерий Тюменцев и Эдуард Белов.

Валерий Тюменцев рассказал, что принял участие в голосовании на 28 избирательном участке на территории ДОСААФ: «Выбор президента - это долг каждого человека. Необходимо отдать голос за достойного кандидата. Будущее в наших руках и оно зависит от нас».