Политика

В России могут ликвидировать 23 партии за неучастие в выборах

В России могут быть ликвидированы 23 партии, которые не соответствуют требованию о необходимости участвовать в выборах различного уровня. Об этом в воскресенье, 18 марта, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.

«Если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, определенного [уровня] участия в тех или иных выборах - органов местного управления, законодательных и представительных органов субъектов Федерации, высших должностных лиц субъектов, депутатов Госдумы, президента РФ, - то она подлежит ликвидации», - цитирует Евгения Шевченко ТАСС.

«Мы проанализировали внимательно эти 43 партии (которые существовали до 2012 года и которые были зарегистрированы в этом году - прим. ТАСС) и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне потенциальной ликвидации находятся 23 политические партии», - констатировал член Центризбиркома.

Шевченко также уточнил, что на сегодняшний день 64 партии имеют право участвовать в любых выборах.