Политика

Навальный отказался сотрудничать с Собчак и её партией

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пригласила оппозиционера Алексея Навального к сотрудничеству с созданной ей «Партией перемен», он отказался, пишет «Интерфакс».

«Учитывая, что мы создали партию, которая, я надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, оппозиционными, и правыми, и левыми, я считаю, что было бы правильно после выборов начать какие-то переговоры о совместных действиях. И я тебя, Алексей, хочу пригласить, чтобы после выборов с тобой встретиться и обсудить дальнейшие шаги», - сказала К.Собчак, обращаясь к А.Навальному в воскресенье в эфире его YouTube-канала.

По её словам, общая цель и общие ценности для них должны быть важнее, чем разногласия.

Однако А.Навальный от предложения о сотрудничестве отказался. «Если ты думаешь, что потому, что ты это сказала, эти ритуальные фразы, я поверю во всю эту ложь, то ответ: нет. Я не собираюсь плести здесь какие-то кружева», - сказал оппозиционер в том же эфире YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что К.Собчак и экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков объявили о создании «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.