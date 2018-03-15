Политика

Виктор Антонов о выборах президента РФ-2018: Умных людей окажется намного больше

Хорошая явка псковичей-избирателей на сегодняшних выборах президента РФ говорит о том, что они неравнодушны не только к своей судьбе, но и судьбе своих детей и всей страны в целом. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов.

«Раз псковичи пришли, значит, они беспокоятся за судьбу своей страны, прежде всего. Значит, у них есть ответственность. Люди прожили очень страшные годы, и они прекрасно помнят, как они выбирали Горбачева (тогда его президентом избрали народные депутаты, но это ведь тоже избранники от народа), Ельцина, и какая при их руководстве государством была жизнь. Нам до сих пор не вылезти из этих проблем. Я думаю, люди задумываются об этом, и именно поэтому у нас сегодня была высокая явка», - прокомментировал он.

По мнению парламентария, процедура выборов организована в этом году намного лучше, чем в предыдущие годы. Особенно его порадовало доброжелательное отношение людей, которые работали на избирательных участках, кроме того, на многих играла музыка, поднимая настроение избирателей.

«Раньше все было как-то скученно, в неотапливаемых помещениях, а сегодня все поменялось. Я не увидел особых очередей, потому что с точки зрения организации все было грамотно распределено. У меня замечаний нет. Все было очень достойно», - высказался он.

Виктор Антонов поделился, что самым большим сюрпризом на этих выборах для него стал неожиданный визит друзей из Лондона. Они граждане России, но работают за рубежом. И они приехали вчера в Псков, чтобы отдать свой голос за Владимира Путина, сообщил собеседник.

«Это люди почтенного возраста, около 60 лет, далеко не миллионеры, не спортсмены и не артисты, это люди среднего достатка. Тем не менее они сорвались и приехали. Я спросил у них, а почему вы не сделали этого в Лондоне, ведь там тоже можно проголосовать. Оказалось, что они беспокоятся, что в связи с непростой внешнеполитической обстановкой что-то будет не так. Это и есть неподдельная тревога за страну. Моя жена разбудила рано утром детей и сказала: «Вы посмотрите, кто приехал и откуда, а вы спите! Так что на выборы пошли большой дружной компанией», - рассказал Виктор Антонов.

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Вице-спикер областного Собрания депутатов уверен, что результаты выборов будут предсказуемы, потому что ему понятен настрой людей. «Никто не хочет плохого ни себе, ни своим детям. Я думаю, что умных людей будет больше. И значительно больше», - заключил он.