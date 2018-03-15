Политика

Петр Алексеенко: Выборы были действительно конкурентными

Я считаю, что выборы были действительно конкурентными, потому что Павел Грудинин (кандидат от КПРФ – ред.) - достойный кандидат в президенты России, заявил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

«Его программа "20 шагов к достойной жизни" - четкая, ясная. Но проводились выборы, я считаю, в нечестной борьбе, потому что были предоставлены большие возможности в СМИ для действующего президента. И, конечно, то, что Павла Грудинина, в отличие от всех остальных, показывали в негативном свете. Было много в его адрес критики. Прицепились к его счетам, которые якобы закрыты или не закрыты. Были они или не были. В СМИ не рассказывалось о программе Грудинина, о проводимых им многочисленных встречах, которые проводились в российских регионах», - отметил коммунист.

По его словам, в понедельник, 19 марта, в 18.00 в Пскове в гайд-парке в сквере на Четырех углах псковские коммунисты проведут митинг по поводу нелегитимных и нечестных выборов президента России.