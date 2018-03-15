Политика

Экзит-полы показали победу Путина с результатом более 70%

Согласно экзит-полам, которые проводил ВЦИОМ по заказу ЭИСИ, Владимир Путин в первом туре президентских выборов в России набрал 73,9%. Участвовавший в выборах как самовыдвиженец, Путин, согласно данным опросов, значительно опередил занявшего второе место кандидата от КПРФ Павла Грудинина, у которого 11,2%.

Далее следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%), телеведущая Ксения Собчак (2,5%), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,6%), бизнес-омбудсмен Борис Титов (1,1%), кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин (1,0%), председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,8%).

По данным ВЦИОМ, число испорченных бюллетеней составило 1,2%.

Опрос проводился на 1.200 избирательных участков в 68 субъектах России. Всего было опрошено 162.601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

На выборах 2012 года экзит-пол ВЦИОМ показывал, что Владимир Путин победил в первом туре с результатом 58%. По итогам подсчета голосов Центральной избирательной комиссией он заручился поддержкой 63% принявших участие в выборах избирателей.

Первые результаты голосования будут объявлены в 21:00 мск. В это время голосование завершится в самом западном регионе России — Калининградской области. К этому часу появятся первые официальные данные с Дальнего Востока, восточной части Сибири.