Политика

Олег Брячак призвал коллег-депутатов начать шевелиться в связи с лозунгом «Сильный президент - сильная Россия»

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак призвал коллег-депутатов начать шевелиться в связи с лозунгом «Сильный президент - сильная Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение он высказал в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга.

По его мнению, голосование на выборах президента прошло без серьезных нарушений, поэтому эти выборы он считает легитимными.

«Каких-то серьёзных нарушений отмечено не было. Было видно, что наши граждане, вопреки прогнозу некоторых баламутов, проявили к выборам президента живой интерес. Я голосовал на своём участке в 12-ой школе и видел, как много людей идёт голосовать, именно простых людей, которые пришли по доброй воле голосовать. Я отдал свой голос за Путина, потому что из тех клоунов, которых мы видели в качестве остальных кандидатов, рука не поднялась бы ни за одного проголосовать. Более того, руководством нашей партии "Справедливая Россия" было принято решение поддерживать действующего президента Путина. И мы всячески работали также, чтобы всячески поднять явку», - отметил он.

«Но можно было бы подобрать кандидатов более качественно. На федеральных дебатах я наблюдал зверинец, когда в прямом эфире некоторые позволяли себе выражаться ненормативной лексикой, поливали друг друга водой. Выглядело это глупо. Это оттолкнуло от них часть электората, такое поведение недостойно. На этом фоне выглядела достойна программа действующего президента Владимир Путина», - считает депутат.

Олег Брячак уверен, что действующей региональной и городской власти, депутатам пора начинать «шевелиться». «Под лозунг «Сильный президент - сильная Россия» каждому нужно генерировать полезные идеи», - убежден Олег Брячак.

Напомним, Псковский дискуссионный клуб начал свою работу 2 февраля. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей.