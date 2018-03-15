Политика

После обработки 2,15% протоколов в Пскове Владимир Путин набирает более 70% голосов

После обработки 2,15% протоколов с избирательных участков в Пскове Владимир Путин набирает 70,44% голосов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные выведены на экран в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

За Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз») проголосовали 0,72% избирателей, за Павла Грудинина (КПРФ) - 14,06%, за Владимира Жириновского (ЛДПР) - 6,08%, за Ксению Собчак (партия «Гражданская инициатива») - 2,56%, за Максима Сурайкина (партия «Коммунисты России») - 0,60%, за Бориса Титова (партия «Партия роста») - 1,13%, за Григория Явлинского (партия «Яблоко») - 3,75%.