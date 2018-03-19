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Политика

Антон Минаков: Главное, чтобы выигравший кандидат сдержал свое слово

19.03.2018 09:07|ПсковКомментариев: 4

Главное, чтобы выигравший на выборах президента РФ кандидат сдержал свое слово. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков.

Дебаты представителей кандидатов на федеральном уровне он назвал очень достойными.

«Главное, чтобы кандидат сдержал слово и работал по программе, которую обещал исполнить своим избирателям», - сказал Антон Минаков.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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