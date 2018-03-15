Политика

Виктор Широбоков: Выборы в Псковской области прошли без особых замечаний

Выборы в Псковской области прошли без особых замечаний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал руководитель штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков.

По его словам, замечания к ходу голосования есть, но массового, глобального характера они не носят.

«Я сам поездил по участкам: активность высокая, люди шли семьями. Выборы в день голосования прошли без особых замечаний. Но выборами избирательная кампания не заканчивается», - сказал Виктор Широбоков.

Он намекнул, что будет бороться за кресло губернатора Псковской области.