Петр Алексеенко: Результат выборов нас не устраивает

«Результат выборов нас не устраивает», - такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал лидер псковского отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Главное, что программа Павла Грудинина свою актуальность не потеряет после выборов, мы ее будем пропагандировать, доведем до каждого избирателя. Надеемся, на следующих выборах будет другой результат», - сказал он.