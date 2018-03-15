Политика

Выборы в Великих Луках признаны состоявшимися

Избирательные участки в городе Великие Луки работали строго по графику с 8.00 до 20.00. Как рассказал Псковской Ленте Новостей председатель Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки Виктор Тамгин, в целом по городу выборы прошли без грубых нарушений, особых замечаний со стороны наблюдателей также не было. Фиксировались определенные нарекания и вопросы, по которым были даны разъяснения.

«Все было в рамках закона, легитимно, честно, прозрачно, без каких-либо серьезных нарушений, – отметил Виктор Тамгин, – в настоящий момент идет процедура погашения бюллетеней и подсчет голосов. По предварительным данным, на момент закрытия избирательных участков, явка избирателей в Великих Луках составила 59,03 % от общего числа избирателей. Выборы состоялись».