Политика

Виктор Остренко: Явка на выборах президента превзошла ожидания

Явка на выборах президента РФ 18 марта превзошла ожидания, которые были сформулированы прогнозами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко высказал в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга.

Парламентарий поприветствовал всех на площадке Псковского дискуссионного клуба, организованной «независимым СМИ - Псковской Ленты Новостей, которая на протяжении всей избирательной кампании предоставляла площадку для представителей всех кандидатов». «Изначально, когда только появились оценки и прогнозы этой выборной кампании, все эксперты делали заключения о том, какая будет явка. Одна из интриг выборной кампании заключалась в этом. Явка - это действительно очень важный показатель, это демонстрация единения нации, народа», - отметил он.

Виктор Остренко рассказал, что проехал сегодня несколько избирательных участков в Палкинском и Печорском районах и высоко оценил организацию процесса.

Он также призвал всех участников дискуссии быть оптимистичными и дождаться результатов голосования.