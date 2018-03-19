Политика

Александр Братчиков: Я очень рад, что люди смогли выбрать свое будущее на ближайшие 6 лет

«Я очень рад, что люди смогли выбрать свое будущее на ближайшие 6 лет», - заявил в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе выступления сити-менеджер напомнил, что в задачи городской администрации входила помощь в организации выборного процесса с точки зрения обеспечения доступа к избирательным участкам. Эта работа, по его словам выполнена успешно.

«Нарушений на выборах практически не зафиксировано», - добавил он.