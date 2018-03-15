Политика

Псковская область превзойдет результаты президентских выборов 2012 года - Михаил Ведерников

Псковская область превзойдет результаты президентских выборов 2012 года. Об этом в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Настроение у всех хорошее, праздничное, интерес у избирателей - достаточно высокий. Это результат слаженной избирательной системы. Люди с самого утра шли на избирательные участки, семьями, с маленькими детьми. На некоторых участках даже были очереди. По общему настроению было видно, что люди делали это сами по своему решению», - рассказал он.

Михаил Ведерников отметил, что на сегодняшний день есть одно обращение в областную избирательную комиссию и десять обращений в УИК, связанные с нарушениями избирательного процесса. Он заверил, что в ближайшее время они будут рассмотрены.

«О наличии или отсутствии нарушений можно будет говорить после. Но это все технические замечание, серьезных претензий к избирательному процессу не было», - заверил врио главы региона.

Среди курьезных случаев Михаил Ведерников назвал визит на избирательный участок избирателя в костюме стрельца.

Смотрите также В Пскове проголосовать за президента России пришел стрелец

«В целом выборы прошли хорошо, по оценке некоторых экспертов, мы ожидаем, что превзойдем результаты 2012 года и по явке, и по результатам», - заключил он.