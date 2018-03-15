Политика

В округе Елены Полонской псковичи активнее всего голосовали за действующего президента

В округе депутата Псковской городской Думы, заместителя главы Пскова Елены Полонской псковичи активнее всего голосовали за действующего президента Владимира Путина. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга сообщил глава города Иван Цецерский.

Сама Елена Полонская рассказала, что на одном из участков в ее округе кандидат Владимир Путин набрал порядка 80%, на остальных - от 73 до 75%. «Очень приятно, что жители округа поддерживают политику нашего президента. Мы и дальше будем работать вместе для улучшения жизни всего округа. Огромное спасибо за такую поддержку», - отметила она.

Также депутат от «Единой России» добавила, что процент людей, не пришедших на выборы, - это не избиратели оппозиционного политика Алексея Навального. «Это люди, которые уехали в командировки и забыли взять открепительные, те, кто предпочел в хорошую погоду уехать на дачный участок или провести время с семьей. 30% - это не показатель штаба Навального и не показатель того, что люди его поддержали», - заключила Елена Полонская.