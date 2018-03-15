Политика

Алексей Малов: Предвыборная кампания была интересной

Предвыборная кампания была интересной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал региональный эксперт движения «Голос» Алексей Малов.

По его мнению, интересной она была с точки зрения «новой компании», которая на региональном уровне вела федеральную кампанию.

«Но мы все понимали, каким будет результат. Мы были в тренде федеральной кампании. На федеральную кампанию в регионе мы не могли сильно повлиять. Результаты похожи, практически не сомневаюсь, какими они будут», - сказал Алексей Малов.