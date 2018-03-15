Политика

Путин после обработки 30% бюллетеней продолжает лидировать на выборах президента РФ с 73,11%

После обработки 30% бюллетеней Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента, который набирает 73,11% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,96%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73%, на четвертом Ксения Собчак с 1,39%.

Как сообщает «Интерфакс», эти данные представлены на информационном экране Центризбиркома.

Пятерку лидеров по замыкает кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский с 0,78%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрал 0,63%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,62% и Борис Титов («Партия Роста») - 0,61%.

Если сравнивать с данными голосования по итогам обработки 21% бюллетеней, то В.Путин упрочил свои позиции, прибавив 1,14 %. П.Грудинин, наоборот, теряет голоса. При обработки 21% бюллетеней он набирал почти 16%, сейчас он имеет 14,95 голосов. В.Жириновский потерял в голосах несколько сотых процентов. К.Собчак пока остается на прежнем уровне - 1,39%.

Г.Явлинский прибавил одну сотую процента, несколько сотых процента прибавил Б.Титов. С.Бабурин и М.Сурайкин не демонстрируют ни динамику роста, ни падения по голосам.