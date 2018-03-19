Политика

Митинг против итогов «грязной» избирательной кампании проведут коммунисты в Пскове 19 марта

Представители национально-патриотических сил России (НПСР) и Псковский обком КПРФ приглашают граждан и политические организации принять участие в митинге, который состоится 19 марта в 18.00 в Сквере искусств на Четырех углах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома, темой митинга будет бесчестная и грязная избирательная кампания по выборам президента РФ.

«Мы стали свидетелями беспрецедентной травли и шельмования средствами массовой информации одного кандидата – Павла Грудинина. История выборов в России не знает примеров такого массового нарушения ЦИК законодательства и ангажирования в пользу действующего президента», - заявил организатор митинга Петр Алексеенко.