Политика

Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» достойно поработала на выборах

«Единая Россия» достойно поработала на выборах президента РФ, но политическая жизнь для партии в 2018 году не заканчивается, и уже 22 марта она соберется на президиум генерального совета. Об этом заявил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии.

«Напряженный, сложный день подошел к концу. Мы все активно с вами участвовали в избирательной кампании начиная с декабря, когда на съезде поддержали кандидатуру Владимира Путина», - сказал Турчак, пишет ТАСС.

По его словам, в ходе выборов было мобилизовано 11 млн сторонников партии. «Мы с вами отработали достойно», - подчеркнул секретарь генсовета.

«18 марта политическая жизнь для нас в 2018 году не заканчивается. Впереди сентябрь - единый день голосования, в 47 регионах пройдут избирательные кампании разных уровней, - обратил внимание он. - На следующей неделе стартуют процедуры предварительного внутрипартийного голосования. 22 марта пройдет президиум генерального совета, на котором будут приняты соответствующие решения. 3 июня состоится единый день внутрипартийного голосования: мы определим кандидатов, с которыми пойдем на выборы».