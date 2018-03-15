Политика

В Псковской области после обработки 41,69% бюллетеней Путин лидирует на выборах президента РФ с 75,36%

После обработки 41,69% бюллетеней (266 УИКов из 638) в Псковской области Владимир Путин лидирует на выборах президента, он набирает 75,36% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,1%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 7,11%, на четвертом кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский с 1,66%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, пятерку лидеров по замыкает Ксения Собчак с 1,56%.

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрал 0,85%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,81% и Борис Титов («Партия Роста») - 0,73%.

Для сравнения, в Псковской области в 2012 году за кандидата в президенты Владимира Путина свои голоса отдали 59,69% избирателей. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов получил тогда 20,64%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,71%.

Явка на данный момент - 65,44%.