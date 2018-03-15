Политика

По итогам обработки почти 65% протоколов Путин лидирует в Псковской области с 75,06% голосов

После обработки протоколов 414 из 638 участковых избирательных комиссий (64,89%) в Псковской области Владимир Путин лидирует на выборах президента, он набирает 75,06% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,40%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,89%, на четвертом кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский с 1,76%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, пятерку лидеров по замыкает Ксения Собчак с 1,66%.

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрал 0,85%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,80% и Борис Титов («Партия Роста») - 0,75%.

В Псковской области в 2012 году за кандидата в президенты Владимира Путина свои голоса отдали 59,69% избирателей. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов получил 20,64%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,71%.

Явка на данный момент - 65,24%.