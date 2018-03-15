Политика

Итоги президентских выборов ставлю в один ряд с победой хоккеистов России на Олимпиаде – Валерий Павлов

Когда Запад, говоря современным языком, «наезжает» на нашу страну, люди сплачиваются, так как понимают: только сплотившись, можно противостоять вызовам и угрозам. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, комментируя итоги выборов президента страны 18 марта. Напомним, по предварительным данным, действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом более 75 %.

По словам секретаря региональной Общественной палаты, итоги выборов он рассматривает в том же ряду, что и победу наших хоккеистов на Олимпиаде-2018. Российские спортсмены также продемонстрировали сплоченность и волю к победе.

Сравнивая нынешнюю избирательную кампанию с президентскими выборами 2012 года, Валерий Павлов заявил, что выборы-2018 были на порядок организованнее.

«Был виден большой общественный подъем, в том числе активно участвовала молодежь. Выборы стали событием, всколыхнувшим общество», - отметил руководитель Общественной палаты.

Особо он отметил участие общественников и волонтеров (прежде всего, молодежи) в процессе наблюдения за выборами. По мнению Валерия Павлова, их участие способствовало тому, что кампания прошла в полном соответствии с законодательством и завершилась без серьезных нарушений.