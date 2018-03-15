По итогам обработки почти 85% протоколов в Псковской области Явлинский и Собчак получили одинаковое количество голосов

После обработки протоколов 542 участковых избирательных комиссий из 638 (84,95%) в Псковской области Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента, он набирает 74,83% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,61%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%.
Как сообщили в областной избирательной комиссии, кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский и Ксения Собчак («Гражданская инициатива») получили по 1,67% голосов.
Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрал 0,86%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») - 0,83% и Борис Титов («Партия Роста») - 0,78%.
Явка - 64,58%.