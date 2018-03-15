Политика

Я что, до 100 лет буду? - Путин пошутил о возможном участии в выборах 2030 года

Действующий президент России Владимир Путин счел смешным вопрос журналистов о том, будет ли он принимать участие в выборах главы государства в 2030 году.

«Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», - сказал Путин журналистам в своём избирательном штабе, пишет Лайф.

Добавим, что к весне 2030 года Владимиру Путину будет 77 лет.

Отметим, кандидат в президенты РФ Владимир Путин продолжает уверено лидировать по итогам выборов, набирая 75,91% голосов после обработки 70% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, который за последнее время потерял почти 3% голосов. На третьем - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак показывает рост, получая 1,42%. На пятом месте лидер «Яблока» Григорий Явлинский с 0,82%. Шестое место делят Борис Титов («Партия Роста») и Максим Сурайкин («Коммунисты России») - они получают 0,65%. И замыкает список Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») со стабильным показателем 0,63%.