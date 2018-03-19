Политика

Путин набрал в Псковской области 75,05% - данные обработки 100% бюллетеней

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в Псковской области кандидат в президенты Владимир Путин набирает 75,05% голосов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном избиркоме.

У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 11,44% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,87% голосов, у телеведущей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») - 1,68% голосов, у экономиста Григория Явлинского («Яблоко») - 1,61% голосов, у лидера партии «Народный союз» Сергея Бабурина - 0,86% голосов, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина - 0,81% голосов, у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова («Партия Роста») - 0,77% голосов.

По предварительным данным, явка на выборах составила 65,34% избирателей.

На выборах в 2012 году в Псковской области за В.Путина свои голоса отдали 59,69% избирателей. Вторым стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов с результатом 20,64%, а замкнул тройку В.Жириновский - 6,71%. Бизнесмена Михаила Прохорова поддержали 7,3% проголосовавших, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова - 4,57%. Итоговая явка составила 61,19%.

На выборах президента в Псковской области 18 марта работали 570 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и 1609 наблюдателей на УИК.