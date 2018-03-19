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Политика

ЦИК объявила результаты подсчета 99% бюллетеней

19.03.2018 08:04|ПсковКомментариев: 9

После подсчета 99% бюллетеней на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,65% голосов, в абсолютном исчислении за него отдали голоса более 55 млн россиян, говорится в данных ЦИК.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,68% голосов. За Ксению Собчак проголосовали 1,66% избирателей, Григорию Явлинскому отдали свои голоса 1,04% избирателей. Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.

По данным ЦИК, на этих выборах Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству. Явка избирателей, по данным ЦИК, превысила 67%, однако в процентном отношении не стала рекордной: в 2008 году, когда избирался Дмитрий Медведев, на участки пришли более 69% зарегистрированных избирателей.

На пресс-конференции в своем выборном штабе Путин заявил, что у него пока нет планов реформы Конституции страны, а также ответил на вопрос, собирается ли он участвовать в выборах 2030 года. «Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», — сказал Путин.

Президент также рассказал, что о всех кадровых решениях он сообщит после инаугурации, а сейчас начнет «предметно» думать об этом, в том числе о кандидатуре на пост главы правительства.

Перед посещением своего штаба Путин выступил на митинге-концерте на Манежной площади в Москве, который прошел под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым». Мероприятие было официально посвящено четвертой годовщине присоединения Крыма к России. «Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат!» — сказал собравшимся президент.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
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