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Политика

В правительстве России возможны изменения после инаугурации президента

19.03.2018 09:01|ПсковКомментариев: 3

В правительстве возможны изменения после инаугурации президента, однако пока о них говорить рано, об этом заявил Владимир Путин. 

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — цитирует Владимира Путина радио «Эхо Москвы». 

Президент также добавил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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