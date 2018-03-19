Политика

В правительстве России возможны изменения после инаугурации президента

В правительстве возможны изменения после инаугурации президента, однако пока о них говорить рано, об этом заявил Владимир Путин.

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — цитирует Владимира Путина радио «Эхо Москвы».

Президент также добавил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.