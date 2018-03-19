Политика

73,85% жителей Великих Лук поддержали Владимира Путина

Большинство великолучан поддержало на выборах президента России Владимира Путина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

По предварительным данным, в южной столице псковского региона в голосовании приняло участие 60,82% избирателей. Как рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки Виктор Тамгин, согласно предварительным результатам подсчета голосов, большинство великолучан поддержало кандидата в президенты Владимира Путина. Он набрал в Великих Луках 73,85% голосов.

У кандидата КПРФ Павла Грудинина - 12,72 % голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,42 % голосов, у кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак - 1,67 % голосов, у лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского - 1,31 % голосов, у лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина - 1,04 % голосов, у лидера «Народного союза» Сергея Бабурина - 0,93 % голосов, у кандидата от «Партии роста» Бориса Титова - 0,91 % голосов.

Как отмечал ранее Виктор Тамгин, выборы в Великих Луках прошли в рамках закона, грубых нарушений не зафиксировано.